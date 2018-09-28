Подмосковный суд лишил родительских прав мужчину, отрубившего жене руки

Суд в Подмосковье принял решение о лишении родительских прав Дмитрия Грачёва, который из ревности отрубил жене кисти рук.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«27 сентября 2018 года Серпуховской суд удовлетворил исковые требования М. Грачёвой о лишении родительских прав Д. Грачёва в отношении несовершеннолетних детей», — сказали в суде.

Мужчина напал на женщину в декабре 2017 года. Он вывез её в лес, где издевался и отрубил кисти рук.

Как сообщало kp.ru, микрохирург из Городской клинической больницы №71 рассказал подробности об операции жительнице Московской области Маргарите Грачёвой, на которую с топором напал муж.