Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на юго-западе Москвы
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы столичного главка МЧС России.
«Открытое горение сбили за площади 30 квадратных метров», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что пожар возник в бизнес-центре по адресу ул. Бутлерова, д. 17б.
Из здания были эвакуированы 95 человек.
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.
В сентябре телеканал «360» со ссылкой на столичное управление МЧС России передавал, что на юге Москвы загорелось одно из административных зданий.