Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на юго-западе Москвы

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Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров в административном здании на юго-западе Москвы.
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на юго-западе Москвы
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы столичного главка МЧС России.

«Открытое горение сбили за площади 30 квадратных метров», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что пожар возник в бизнес-центре по адресу ул. Бутлерова, д. 17б.

Из здания были эвакуированы 95 человек.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

В сентябре телеканал «360» со ссылкой на столичное управление МЧС России передавал, что на юге Москвы загорелось одно из административных зданий.

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