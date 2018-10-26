В МЧС сообщили о пожаре в здании на северо-востоке Москвы

В одном из зданий, расположенных на северо-востоке столицы, произошло возгорание. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

«В выселенном трёхэтажном здании по адресу ул. Тайнинская, д. 7, корп. 3 произошёл пожар. Здание не эксплуатируется, площадь возгорания составила около 350 квадратных метров», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время сотрудники экстренных служб тушат пожар.

Сообщений о погибших или пострадавших в результате ЧП не поступало.

В сентябре телеканал «360» со ссылкой на столичное управление МЧС России передавал, что на юге Москвы загорелось одно из административных зданий.