В МЧС сообщили о пожаре в здании на северо-востоке Москвы
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«В выселенном трёхэтажном здании по адресу ул. Тайнинская, д. 7, корп. 3 произошёл пожар. Здание не эксплуатируется, площадь возгорания составила около 350 квадратных метров», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время сотрудники экстренных служб тушат пожар.
Сообщений о погибших или пострадавших в результате ЧП не поступало.
В сентябре телеканал «360» со ссылкой на столичное управление МЧС России передавал, что на юге Москвы загорелось одно из административных зданий.