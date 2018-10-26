В Калининградской области отчитались о числе инфекционных заболеваний в сентябре

В Калининградской области отчитались о количестве инфекционных заболеваний в сентябре 2018 года, сообщает «Янтарный край».

В отчётный период зафиксировано 345 случаев острых кишечных инфекций, что почти в два раза превышает показатель за аналогичный период 2017-го. С начала года число таких случаев выросло на 25%, до 3939.

Количество случаев сальмонеллёзной инфекции составило 57. Это на 46% больше, чем в сентябре прошлого года.

Несколько снизилась заболеваемость туберкулёзом: в сентябре выявлено 24 случая, с начала года — 266.

Ранее ФАН сообщало, что средства на строительство онкологического центра будут выделены в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения» в 2018—2019 годах.