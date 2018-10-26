Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 10% в сентябре
- Reuters
Половина продаж пришлась на немецкий седан Mercedes-Benz Maybach S-Class (63 машины).
На втором месте — автомобили Bentley (25), на третьем — Maserati (19).
В список также попали Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari и Aston Martin.
Всего в отчётный период реализовано 126 машин, передаёт Nation News со ссылкой на «Автостат».
Наибольшей популярностью такие машины пользуются в Москве, где за месяц продано 69 штук.
Ранее сообщалось, что объём рынка новых легковых автомобилей в Удмуртии вырос на 22,6% с начала года.