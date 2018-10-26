Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 10% в сентябре

Продажи люксовых автомобилей в сентябре 2018 года в России выросли на 10%, сообщает Newinform.

Половина продаж пришлась на немецкий седан Mercedes-Benz Maybach S-Class (63 машины).

На втором месте — автомобили Bentley (25), на третьем — Maserati (19).

В список также попали Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari и Aston Martin.

Всего в отчётный период реализовано 126 машин, передаёт Nation News со ссылкой на «Автостат».

Наибольшей популярностью такие машины пользуются в Москве, где за месяц продано 69 штук.

Ранее сообщалось, что объём рынка новых легковых автомобилей в Удмуртии вырос на 22,6% с начала года.