Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 10% в сентябре

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Продажи люксовых автомобилей в сентябре 2018 года в России выросли на 10%, сообщает Newinform.
Продажи люксовых автомобилей в России выросли на 10% в сентябре
  • Reuters

Половина продаж пришлась на немецкий седан Mercedes-Benz Maybach S-Class (63 машины).

На втором месте — автомобили Bentley (25), на третьем — Maserati (19).

В список также попали Rolls-Royce, Lamborghini, Ferrari и Aston Martin.

Всего в отчётный период реализовано 126 машин, передаёт Nation News со ссылкой на «Автостат».

Наибольшей популярностью такие машины пользуются в Москве, где за месяц продано 69 штук.

Ранее сообщалось, что объём рынка новых легковых автомобилей в Удмуртии вырос на 22,6% с начала года.

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