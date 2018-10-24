Объём рынка новых легковых автомобилей в Удмуртии вырос на 22,6% с начала года

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Объём рынка новых легковых автомобилей в Удмуртии вырос на 22,6% за девять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на агентство «Автостат».
Объём рынка новых легковых автомобилей в Удмуртии вырос на 22,6% с начала года
  • РИА Новости

По данному показателю республика оказалась в первой тройке среди регионов России.

Лидирует Ханты-Мансийский автономный округ, где рост рынка составил 29,8%.

Вторую строчку занимает Тюменская область (26,1%).

Также стало известно, что в Удмуртии за девять месяцев продали 15,5 тыс. новых автомобилей. Это 19-е место по стране. Среди лидеров — Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что эксперты назвали самые популярные автомобильные бренды в России в 2017 году.

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