Объём рынка новых легковых автомобилей в Удмуртии вырос на 22,6% с начала года
- РИА Новости
По данному показателю республика оказалась в первой тройке среди регионов России.
Лидирует Ханты-Мансийский автономный округ, где рост рынка составил 29,8%.
Вторую строчку занимает Тюменская область (26,1%).
Также стало известно, что в Удмуртии за девять месяцев продали 15,5 тыс. новых автомобилей. Это 19-е место по стране. Среди лидеров — Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что эксперты назвали самые популярные автомобильные бренды в России в 2017 году.