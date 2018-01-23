Эксперты назвали самые популярные автомобильные бренды в России в 2017 году

Стали известны самые популярные автомобильные бренды в России в 2017 году, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на рейтинг, составленный специалистами аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что лидерами стали корейские марки, на них пришлось 24,4% российского рынка. Доля российских брендов составила 21,6%, третье место занимают японские машины (19,1%). Далее следуют немецкие (12,1%) и французские бренды (9,6%). В первую десятку также вошли американские, чешские, китайские, узбекские и английские машины. Ранее URA.RU сообщало, что самым бюджетным автомобилем из продаваемых в России стала машина японской марки Datsun.