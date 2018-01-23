Эксперты назвали самые популярные автомобильные бренды в России в 2017 году
Отмечается, что лидерами стали корейские марки, на них пришлось 24,4% российского рынка.
Доля российских брендов составила 21,6%, третье место занимают японские машины (19,1%).
Далее следуют немецкие (12,1%) и французские бренды (9,6%).
В первую десятку также вошли американские, чешские, китайские, узбекские и английские машины.
Ранее URA.RU сообщало, что самым бюджетным автомобилем из продаваемых в России стала машина японской марки Datsun.