Эксперты назвали самые популярные автомобильные бренды в России в 2017 году

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Стали известны самые популярные автомобильные бренды в России в 2017 году, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на рейтинг, составленный специалистами аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что лидерами стали корейские марки, на них пришлось 24,4% российского рынка.

Доля российских брендов составила 21,6%, третье место занимают японские машины (19,1%).

Далее следуют немецкие (12,1%) и французские бренды (9,6%).

В первую десятку также вошли американские, чешские, китайские, узбекские и английские машины.

Ранее URA.RU сообщало, что самым бюджетным автомобилем из продаваемых в России стала машина японской марки Datsun.

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