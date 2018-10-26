В Москве завели дело по факту покушения на убийство подростка

В Москве завели уголовное дело по факту покушения на убийство подростка, сообщает «ПолитЭксперт».

Инцидент произошёл на юге столицы.

По данным следователей, группа подростков вступила в предварительный сговор и начала наносить сверстнику множественные удары. Пострадавший госпитализирован.

Двое участников инцидента доставлены в следственный отдел, говорится на сайте ГСУ СК России по Москве.

Затем будет решаться вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело по факту публичного избиения школьницы.