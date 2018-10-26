Роскачество дало советы по выбору пуховика
- РИА Новости
В первую очередь желательно обратить внимание на внутреннюю часть изделия — синтетический наполнитель довольно прост в уходе, его легко стирать и сушить, он не сбивается в комки и не вызывает аллергию.
Верхняя одежда с наполнителем из пуха или смеси пуха и пера вызывает сложности при стирке и сушке, однако такие изделия имеют небольшой объём и высокие тепловые характеристики. Они существенно легче синтетических наполнителей.
Ткани для верха должны быть водо- и ветронепроницаемыми, а также воздухо- и паропроницаемыми, передаёт kp.ru.
«Лучше всего под это описание подходят мембранные и смесовые ткани. Подкладка из натуральных материалов более комфортная, но дорогая. В среднем ценовом сегменте используют подкладку из полиэстера или вискозы», — рассказала доцент кафедры материаловедения и товарной экспертизы Российского государственного университета имени Косыгина Алла Курденкова.
Ранее «Роскачество» рассказало о проверке женских туфель на безопасность и прочность.