Роскачество дало советы по выбору пуховика

Роскачество дало рекомендации по выбору пуховика, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

В первую очередь желательно обратить внимание на внутреннюю часть изделия — синтетический наполнитель довольно прост в уходе, его легко стирать и сушить, он не сбивается в комки и не вызывает аллергию.

Верхняя одежда с наполнителем из пуха или смеси пуха и пера вызывает сложности при стирке и сушке, однако такие изделия имеют небольшой объём и высокие тепловые характеристики. Они существенно легче синтетических наполнителей.

Ткани для верха должны быть водо- и ветронепроницаемыми, а также воздухо- и паропроницаемыми, передаёт kp.ru.

«Лучше всего под это описание подходят мембранные и смесовые ткани. Подкладка из натуральных материалов более комфортная, но дорогая. В среднем ценовом сегменте используют подкладку из полиэстера или вискозы», — рассказала доцент кафедры материаловедения и товарной экспертизы Российского государственного университета имени Косыгина Алла Курденкова.

Ранее «Роскачество» рассказало о проверке женских туфель на безопасность и прочность.