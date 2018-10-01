Роскачество рассказало о проверке женских туфель на безопасность и прочность

Роскачество отчиталось о проверке женских туфель на безопасность и прочность, сообщает газета «Известия».

Специалисты изучили 25 пар классических женских кожаных туфель на толстом каблуке средней высоты. Исследование вели по 17 параметрам, в том числе по качеству и подлинности натуральной кожи, токсичности, качеству пошива, стойкости краски.

«Все исследованные туфли безопасны — изготовлены из нетоксичных материалов и не содержат опасных веществ», — отметили в Роскачестве.

Проверку на токсичность прошли все образцы, в том числе 11 китайских марок.

Эксперты также установили, что дорогие туфли не всегда оказываются лучшего качества, — из десяти лучших образцов пять стоили дешевле 5000 рублей.

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