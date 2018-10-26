Синоптики прогнозируют сильный дождь в Сочи вечером 26 октября

Сильный дождь ожидается вечером 26 октября на территории Сочи, сообщила пресс-служба мэрии города.

«Вечером и в первой половине ночи 26 октября на территории курорта метеорологи прогнозируют местами сильный дождь», — говорится в сообщении.

По поручению главы Сочи Анатолия Пахомова все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

25 октября в Краснодарском крае был введён режим ЧС из-за подтоплений. В зону ЧС попали Апшеронский и Туапсинский районы, а также город Сочи.

Погибли не менее шести человек. 13 человек госпитализированы.