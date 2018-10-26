Синоптики прогнозируют сильный дождь в Сочи вечером 26 октября
- РИА Новости
«Вечером и в первой половине ночи 26 октября на территории курорта метеорологи прогнозируют местами сильный дождь», — говорится в сообщении.
По поручению главы Сочи Анатолия Пахомова все городские службы переведены в режим повышенной готовности.
25 октября в Краснодарском крае был введён режим ЧС из-за подтоплений. В зону ЧС попали Апшеронский и Туапсинский районы, а также город Сочи.
Погибли не менее шести человек. 13 человек госпитализированы.