Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием «скорой» в Подмосковье

Короткая ссылка
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием машины скорой помощи в Щёлковском районе Подмосковья.
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием «скорой» в Подмосковье
  • ©ГУМЧС РФ по Московской области

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека» по факту ДТП, произошедшего в посёлке Свердловский», — заявила Петрова.

Авария произошла 25 октября. В результате погиб один человек, трое пострадали.

URA.RU сообщало ранее, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить