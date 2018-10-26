Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием «скорой» в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием машины скорой помощи в Щёлковском районе Подмосковья.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека» по факту ДТП, произошедшего в посёлке Свердловский», — заявила Петрова.

Авария произошла 25 октября. В результате погиб один человек, трое пострадали.

URA.RU сообщало ранее, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.