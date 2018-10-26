Число погибших из-за подтоплений на Кубани увеличилось до шести

В Краснодарском крае в результате подтоплений, вызванных проливными дождями, погибли шесть человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«По уточнённым данным, в результате проливных дождей и схода селей в Краснодарском крае погибли шесть человек», — проинформировали в экстренных службах.

В результате стихии ещё три человека пострадали: двое из них госпитализированы, одному медицинская помощь оказана амбулаторно.

Источник в администрации региона сообщил, что эта информация уточняется.

Ранее стало известно, что нефтепровод Тихорецк — Туапсе-1 повреждён селевым потоком.