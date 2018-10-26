Число погибших из-за подтоплений на Кубани увеличилось до шести

Короткая ссылка
В Краснодарском крае в результате подтоплений, вызванных проливными дождями, погибли шесть человек.
Число погибших из-за подтоплений на Кубани увеличилось до шести
  • globallookpress.com
  • © cataclysm_of_nature/ instagram

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«По уточнённым данным, в результате проливных дождей и схода селей в Краснодарском крае погибли шесть человек», — проинформировали в экстренных службах.

В результате стихии ещё три человека пострадали: двое из них госпитализированы, одному медицинская помощь оказана амбулаторно.

Источник в администрации региона сообщил, что эта информация уточняется.

Ранее стало известно, что нефтепровод Тихорецк — Туапсе-1 повреждён селевым потоком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить