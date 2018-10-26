Нефтепровод Тихорецк — Туапсе-1 повреждён селевым потоком
- РИА Новости
«По предварительным оценкам, выход нефти составил около 5 кубометров. Разрушение стенки нефтепровода произошло вследствие внешней нагрузки — движения селевого потока», — говорится в сообщении АО «Черномортранснефть».
Отмечается, что к работам по ликвидации последствий выхода нефти в оперативном порядке приступили аварийно-ремонтные службы, транспортировка нефти приостановлена.
Уточняется, что попадание нефти в водные акватории предотвращено. Опасность для населения отсутствует.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о введении в регионе режима ЧС после обрушившихся на Кубань ливней.