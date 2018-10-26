Нефтепровод Тихорецк — Туапсе-1 повреждён селевым потоком

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В ночь с 25 на 26 октября 2018 года в районе посёлка Греческий Туапсинского района Краснодарского края на участке воздушного перехода магистрального нефтепровода (МН) Тихорецк — Туапсе-1 произошло повреждение трубопровода.
Нефтепровод Тихорецк — Туапсе-1 повреждён селевым потоком
  • РИА Новости

«По предварительным оценкам, выход нефти составил около 5 кубометров. Разрушение стенки нефтепровода произошло вследствие внешней нагрузки — движения селевого потока», — говорится в сообщении АО «Черномортранснефть».

Отмечается, что к работам по ликвидации последствий выхода нефти в оперативном порядке приступили аварийно-ремонтные службы, транспортировка нефти приостановлена.

Уточняется, что попадание нефти в водные акватории предотвращено. Опасность для населения отсутствует.

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