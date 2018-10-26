ФСИН: число иностранных заключённых в российских тюрьмах сократилось почти на 6%

По состоянию на 1 июля 2018 года в российских тюрьмах отбывали наказание 27 780 иностранцев. Об этом RT рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

По сравнению с данными за первую половину 2017 года (29 397 иностранцев) их число уменьшилось на 5,5%.

Во ФСИН отмечают, что среди отбывающих наказание больше всего граждан Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Киргизии.

В ведомстве также добавили, что более 90% иностранных граждан отбывают наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за связанные с незаконным оборотом наркотиков — 39%, убийство — 12%, разбой — 11%, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью — 8%, изнасилование — 6%, грабёж — 5%.

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в разговоре с RT связал сокращение числа иностранцев в российских тюрьмах с общим снижением потока мигрантов в Россию.

«Количество таких заключённых напрямую связано с числом иностранных граждан, въезжающих на территорию страны. Чем больше людей — тем больше совершается преступлений. Когда украинцам отменили визы, в Европе тут же увеличилась статистика по украинской преступности. Не по причине того, что они стали более склонны совершать правонарушения, они просто стали чаще приезжать. В России же мигрантов стало меньше», — сказал он.

Ранее в Рособрнадзоре назвали самые популярные ЕГЭ у заключённых в 2018 году.