В Рособрнадзоре назвали самые популярные ЕГЭ у заключённых в 2018 году
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- РИА Новости
В прошлом году их число было почти таким же — 312 человек (0,04% от всех сдававших ЕГЭ в 2017 году). Об этом RT рассказали в Рособрнадзоре.
Самыми популярными ЕГЭ два года подряд остаются русский (в 2018 году — 277 человек, в 2017-м — 260) и базовый экзамен по математике (в 2018 году — 270 человек, в 2017-м — 258).
На третьем месте в 2018 году — обществознание (147 человек). Также в пятёрку наиболее популярных у заключённых предметов входят профильная математика (138 человек) и история (52).
Следом идут физика (43 человека), биология (35), информатика (9), литература (8), химия (7) и английский (6).
Самый непопулярный у заключённых предмет — география. В этот раз его писали 3 человека. В прошлом же году этот экзамен никто не сдавал.