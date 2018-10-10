В Рособрнадзоре назвали самые популярные ЕГЭ у заключённых в 2018 году

В 2018 году Единый государственный экзамен в колониях написали 320 человек, что составляет 0,04% от всех сдававших ЕГЭ.

В прошлом году их число было почти таким же — 312 человек (0,04% от всех сдававших ЕГЭ в 2017 году). Об этом RT рассказали в Рособрнадзоре.

Самыми популярными ЕГЭ два года подряд остаются русский (в 2018 году — 277 человек, в 2017-м — 260) и базовый экзамен по математике (в 2018 году — 270 человек, в 2017-м — 258).

На третьем месте в 2018 году — обществознание (147 человек). Также в пятёрку наиболее популярных у заключённых предметов входят профильная математика (138 человек) и история (52).

Следом идут физика (43 человека), биология (35), информатика (9), литература (8), химия (7) и английский (6).

Самый непопулярный у заключённых предмет — география. В этот раз его писали 3 человека. В прошлом же году этот экзамен никто не сдавал.