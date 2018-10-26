Аксёнов назвал визит делегации из Крыма в Сирию прорывом

Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что считает визит делегации из Крыма в Сирию прорывом в международной политике.

По его словам, он ехал в Сирию для достижения практических результатов.

«Политически тоже есть эффект. Крым впервые в составе делегации по сути выехал на зарубежную встречу. С этой точки зрения и с точки зрения международной политики, это тоже прорыв», — приводит его слова РИА Новости.

Аксёнов рассказал, что визит был совершён с целью наладить товарооборот между Крымом и Сирией, а также загрузить морские порты Крыма.

«У нас санкционные порты, в Сирии точно такая же ситуация, поэтому мы решили объединить усилия, чтобы эти минусы превратить в наше преимущество», — добавил глава Крыма.

Ранее сообщалось, что делегация из Крыма совершила поездку в Дамаск для проведения переговоров.