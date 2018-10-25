Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» состоится 28—31 октября в Смоленской области

Акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» будет проходить с 28 по 31 октября в Смоленской области, сообщает kp.ru.

РИА Новости

Мобильные пункты появятся в Смоленске, Рославле, Вязьме и Ярцеве. Все желающие смогут сдать бесплатный и анонимный тест. Цель акции — информировать граждан о проблемах ВИЧ/СПИДа. Её открытие прошло 12 июня на Камчатке. Завершится проект 7 ноября в Калининграде. Ранее сообщалось, что Московская область проводит акцию с 23 по 26 октября. Также ВашГород.ру сообщал об акции «Узнай свой ВИЧ-статус» в Новокузнецке.