Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» состоится 28—31 октября в Смоленской области

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Акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция» будет проходить с 28 по 31 октября в Смоленской области, сообщает kp.ru.
Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» состоится 28—31 октября в Смоленской области
  • РИА Новости

Мобильные пункты появятся в Смоленске, Рославле, Вязьме и Ярцеве.

Все желающие смогут сдать бесплатный и анонимный тест.

Цель акции — информировать граждан о проблемах ВИЧ/СПИДа. Её открытие прошло 12 июня на Камчатке. Завершится проект 7 ноября в Калининграде.

Ранее сообщалось, что Московская область проводит акцию с 23 по 26 октября.

Также ВашГород.ру сообщал об акции «Узнай свой ВИЧ-статус» в Новокузнецке.

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