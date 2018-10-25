Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» состоится 28—31 октября в Смоленской области
- РИА Новости
Мобильные пункты появятся в Смоленске, Рославле, Вязьме и Ярцеве.
Все желающие смогут сдать бесплатный и анонимный тест.
Цель акции — информировать граждан о проблемах ВИЧ/СПИДа. Её открытие прошло 12 июня на Камчатке. Завершится проект 7 ноября в Калининграде.
Ранее сообщалось, что Московская область проводит акцию с 23 по 26 октября.
Также ВашГород.ру сообщал об акции «Узнай свой ВИЧ-статус» в Новокузнецке.