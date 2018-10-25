В Госдуме оценили предложение ввести новые тарифы на городской транспорт
- РИА Новости
«Инициатива только появилась, и нужно хорошо проанализировать и взвесить все риски. Главное, чтобы она не ухудшила положение пассажиров», — заявил он.
По его словам, в целом понятно, что условия трафика нужно учитывать при ценообразовании, поэтому идея имеет право на жизнь, но главное — снизить все риски.
Ранее член комитета Госдумы по строительству и транспорту Александр Старовойтов в беседе с НСН прокомментировал данную инициативу.