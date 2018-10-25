В Госдуме оценили предложение ввести новые тарифы на городской транспорт

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Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский в беседе с Nation News оценил сообщения об идее разрешить регионам России варьировать тарифы на проезд в течение суток.
В Госдуме оценили предложение ввести новые тарифы на городской транспорт
  • РИА Новости

«Инициатива только появилась, и нужно хорошо проанализировать и взвесить все риски. Главное, чтобы она не ухудшила положение пассажиров», — заявил он.

По его словам, в целом понятно, что условия трафика нужно учитывать при ценообразовании, поэтому идея имеет право на жизнь, но главное — снизить все риски.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и транспорту Александр Старовойтов в беседе с НСН прокомментировал данную инициативу.

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