В Госдуме прокомментировали идею новых тарифов на городской транспорт

Член комитета Госдумы по строительству и транспорту Александр Старовойтов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о предложении разрешить регионам России варьировать тарифы на проезд в течение суток.

«С точки зрения экономики, наверное, в идее есть рациональное зерно. Но я бы просчитал все моменты и пообщался по этому вопросу с перевозчиками», — заявил он.

По словам депутата, он не стал бы сравнивать с мировой практикой, поскольку в Лондоне, например, другая рентабельность, есть возможность для манёвров.

«Понимая инициативу Минтранса, считаю, что в России нужно идти от экономики, а потом уже делать выводы», — добавил Старовойтов.

Ранее в Департаменте транспорта Москвы оценили идею новых тарифов на городской транспорт.