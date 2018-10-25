В Госдуме прокомментировали идею новых тарифов на городской транспорт
- РИА Новости
«С точки зрения экономики, наверное, в идее есть рациональное зерно. Но я бы просчитал все моменты и пообщался по этому вопросу с перевозчиками», — заявил он.
По словам депутата, он не стал бы сравнивать с мировой практикой, поскольку в Лондоне, например, другая рентабельность, есть возможность для манёвров.
«Понимая инициативу Минтранса, считаю, что в России нужно идти от экономики, а потом уже делать выводы», — добавил Старовойтов.
Ранее в Департаменте транспорта Москвы оценили идею новых тарифов на городской транспорт.