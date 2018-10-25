В Иркутской области завели дело из-за схода 13 вагонов
- РИА Новости
Инцидент произошёл 21 сентября в Слюдянском районе на Восточно-Сибирской железной дороге. Повреждено 225 метров путей. Пострадавших нет.
Сумма ущерба превышает 9 млн рублей.
«Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — заявили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.
В марте Nation News передавало, что в Свердловской области с рельсов сошли 20 вагонов со щебнем.