МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Оренбургской области с 26 октября

Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Оренбургской области с 26 по 29 октября, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

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По прогнозу, сохранится пожарная опасность четвёртого ранга. О каких-либо признаках пожара рекомендуется сразу сообщить сотрудникам министерства. Ранее URA.RU передавало об урагане в Свердловской и Челябинской областях 11 октября.