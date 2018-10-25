МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Оренбургской области с 26 октября

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Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Оренбургской области с 26 по 29 октября, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.
МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Оренбургской области с 26 октября
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По прогнозу, сохранится пожарная опасность четвёртого ранга.

О каких-либо признаках пожара рекомендуется сразу сообщить сотрудникам министерства.

Ранее URA.RU передавало об урагане в Свердловской и Челябинской областях 11 октября.

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