В Татарстане вынесли приговор по делу о ДТП с четырьмя погибшими

В Татарстане вынесли приговор 41-летнему дальнобойщику из Барнаула по делу о дорожно-транспортном происшествии с четырьмя погибшими, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

Установлено, что в конце августа в Зеленодольске водитель Scania ехал по трассе М-7. На 755-м километре он совершил наезд на автомобиль Lada Largus, который остановился в попутном направлении.

Погиб 59-летний водитель легковой иномарки и трое его пассажиров. Ещё одна женщина получила тяжёлые травмы.

Дальнобойщик полностью признал свою вину. Он приговорён к четырём годам трём месяцам в колонии-поселении, а также лишён водительского удостоверения на два года. Вердикт к законную силу пока не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с двумя погибшими.