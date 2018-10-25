В Татарстане вынесли приговор по делу о ДТП с четырьмя погибшими
- РИА Новости
Установлено, что в конце августа в Зеленодольске водитель Scania ехал по трассе М-7. На 755-м километре он совершил наезд на автомобиль Lada Largus, который остановился в попутном направлении.
Погиб 59-летний водитель легковой иномарки и трое его пассажиров. Ещё одна женщина получила тяжёлые травмы.
Дальнобойщик полностью признал свою вину. Он приговорён к четырём годам трём месяцам в колонии-поселении, а также лишён водительского удостоверения на два года. Вердикт к законную силу пока не вступил.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с двумя погибшими.