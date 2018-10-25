В Татарстане вынесли приговор по делу о ДТП с четырьмя погибшими

Короткая ссылка
В Татарстане вынесли приговор 41-летнему дальнобойщику из Барнаула по делу о дорожно-транспортном происшествии с четырьмя погибшими, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.
В Татарстане вынесли приговор по делу о ДТП с четырьмя погибшими
  • РИА Новости

Установлено, что в конце августа в Зеленодольске водитель Scania ехал по трассе М-7. На 755-м километре он совершил наезд на автомобиль Lada Largus, который остановился в попутном направлении.

Погиб 59-летний водитель легковой иномарки и трое его пассажиров. Ещё одна женщина получила тяжёлые травмы.

Дальнобойщик полностью признал свою вину. Он приговорён к четырём годам трём месяцам в колонии-поселении, а также лишён водительского удостоверения на два года. Вердикт к законную силу пока не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области произошло ДТП с двумя погибшими.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить