В Фонде содействия реформе ЖКХ назвали возможную причину прорыва трубы в Петербурге

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Глава Фонда содействия реформе ЖКХ Константин Цицин назвал возможную причину прорыва трубы в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru.
В Фонде содействия реформе ЖКХ назвали возможную причину прорыва трубы в Петербурге
  • ©megapolisonline.ru

«Почему это произошло — это отдельный вопрос. Скорее всего, изношены сети — в Петербурге они в плохом состоянии», — сказал он на заседании в Екатеринбурге.

По словам Цицина, скоро он приедет в Санкт-Петербург, где обязательно поднимет этот вопрос перед коммунальщиками.

Ранее Пятый канал сообщал, что в заксобрании Санкт-Петербурга оценили вероятность повторения трагедии с прорывом трубы в кафе.

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