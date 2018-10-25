В Фонде содействия реформе ЖКХ назвали возможную причину прорыва трубы в Петербурге
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«Почему это произошло — это отдельный вопрос. Скорее всего, изношены сети — в Петербурге они в плохом состоянии», — сказал он на заседании в Екатеринбурге.
По словам Цицина, скоро он приедет в Санкт-Петербург, где обязательно поднимет этот вопрос перед коммунальщиками.
Ранее Пятый канал сообщал, что в заксобрании Санкт-Петербурга оценили вероятность повторения трагедии с прорывом трубы в кафе.