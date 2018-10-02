В заксобрании Петербурга оценили вероятность повторения трагедии с прорывом трубы в кафе

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Заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалёв оценил вероятность повторения трагедии с прорывом трубы в кафе, когда погибли два человека.
В заксобрании Петербурга оценили вероятность повторения трагедии с прорывом трубы в кафе
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Об этом сообщает Пятый канал.

«Это может произойти в любом подвале, в любом месте общественного питания. Или вот стоит машина — а через некоторое время провалится», — утверждает депутат.

По его словам, средства горожан уходят на генерацию тепла, а на ремонт почти не остаётся. Как отметил Ковалёв, при нынешней ситуации на ремонт сетей может уйти весь бюджет Петербурга.

Ранее Ковалёв в беседе с Nation News прокомментировал гибель людей при прорыве трубы с кипятком.

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