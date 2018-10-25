Путин: рост военных пенсий превысит 6% в 2019 году

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2019 году рост военных пенсий превысит 6%.

«С 1 октября 2019 года с учётом принятого решения об индексации денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц увеличится на 4,3%, а военные пенсии также с 1 октября будущего года будут дополнительно проиндексированы ещё на 2%. Таким образом, общий рост военных пенсий составит 6,3%», — цитирует РИА Новости Путина.

Ранее в Минобороны заявили, что зарплаты и пенсии военнослужащих будут трижды проиндексированы в ближайшие три года.