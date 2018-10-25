Суд перенёс рассмотрение дела Серебренникова на 7 ноября

Суд принял решение перенести на 7 ноября рассмотрение дела режиссёра Кирилла Серебренникова.

Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

«Слушание дела отложить на 7 ноября 09:30», — огласила решение судья Ирина Аккуратова.

Такое решение было принято из-за болезни адвоката Ксении Карпинской, которая защищает бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского.

По версии следствия, Серебренников и другие фигуранты дела похитили 133 млн рублей, выделенных на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».