Суд начнёт рассматривать по существу дело Серебренникова 25 октября

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Мещанский суд Москвы 25 октября приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о хищении средств, выделенных «Седьмой студии» режиссёра Кирилла Серебренникова.
Суд начнёт рассматривать по существу дело Серебренникова 25 октября
  • РИА Новости

«Суд провёл предварительные слушания и назначил рассмотрение дела по существу на 25 октября», — цитирует ТАСС представителя суда.

Ранее защита бывшего директора «Гоголь-центра» и экс-генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского попросила вернуть дело в прокуратуру.

По версии следствия, Серебренников и другие фигуранты дела похитили 133 млн рублей, выделенных на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».

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