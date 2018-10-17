Суд начнёт рассматривать по существу дело Серебренникова 25 октября

Мещанский суд Москвы 25 октября приступит к рассмотрению по существу уголовного дела о хищении средств, выделенных «Седьмой студии» режиссёра Кирилла Серебренникова.

«Суд провёл предварительные слушания и назначил рассмотрение дела по существу на 25 октября», — цитирует ТАСС представителя суда.

Ранее защита бывшего директора «Гоголь-центра» и экс-генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского попросила вернуть дело в прокуратуру.

По версии следствия, Серебренников и другие фигуранты дела похитили 133 млн рублей, выделенных на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».



