Госдума одобрила проект об отмене надбавок к пенсиям парламентариев
- РИА Новости
«При подготовке законопроекта ко второму чтению в адрес комитета поступило две поправки юридико-технического и редакционного характера», — сказал член комитета по контролю и регламенту Дмитрий Ламейка.
Согласно документу депутатам Госдумы или членам Совфеда предлагается предоставить право добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии, подав заявление на имя главы Минтруда.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии в России до 2021 года.
Как отметил глава комитета Ярослав Нилов, проект касается только лиц моложе 1967 года рождения, которые добровольно подали заявление в Пенсионный фонд о формировании накопительной пенсии.