Госдума одобрила проект об отмене надбавок к пенсиям парламентариев

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Госдума приняла во втором чтении законопроект об отмене дополнительных пенсионных преференций для парламентариев. Об этом информирует РИА Новости.
Госдума одобрила проект об отмене надбавок к пенсиям парламентариев
  • РИА Новости

«При подготовке законопроекта ко второму чтению в адрес комитета поступило две поправки юридико-технического и редакционного характера», — сказал член комитета по контролю и регламенту Дмитрий Ламейка.

Согласно документу депутатам Госдумы или членам Совфеда предлагается предоставить право добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии, подав заявление на имя главы Минтруда.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии в России до 2021 года.

Как отметил глава комитета Ярослав Нилов, проект касается только лиц моложе 1967 года рождения, которые добровольно подали заявление в Пенсионный фонд о формировании накопительной пенсии.

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