Московское метро запросит информацию об инциденте в Риме

Короткая ссылка
Московский метрополитен запросит информацию об инциденте в Риме, сообщает kp.ru.
Московское метро запросит информацию об инциденте в Риме
  • Reuters

Это планируется сделать по линии международного сотрудничества.

Как заявили в метрополитене российской столицы, его сотрудники детально проанализируют полученные данные.

«Все эскалаторы оснащены системой диагностики и автоматической остановки при подозрении на нештатную ситуацию. Самое главное условие нормальной работы механизмов в столичном метро — тщательный ежедневный осмотр и своевременный ремонт, который мы проводим на постоянной основе», — отметили в метрополитене.

Ранее болельщик ЦСКА Денис Рачицкий в беседе с телеканалом «360» рассказал об инциденте в римском метро.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить