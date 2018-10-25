Московское метро запросит информацию об инциденте в Риме

Московский метрополитен запросит информацию об инциденте в Риме, сообщает kp.ru.

Это планируется сделать по линии международного сотрудничества.

Как заявили в метрополитене российской столицы, его сотрудники детально проанализируют полученные данные.

«Все эскалаторы оснащены системой диагностики и автоматической остановки при подозрении на нештатную ситуацию. Самое главное условие нормальной работы механизмов в столичном метро — тщательный ежедневный осмотр и своевременный ремонт, который мы проводим на постоянной основе», — отметили в метрополитене.

Ранее болельщик ЦСКА Денис Рачицкий в беседе с телеканалом «360» рассказал об инциденте в римском метро.