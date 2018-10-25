В Департаменте транспорта Москвы оценили идею новых тарифов на городской транспорт

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы прокомментировали информацию о предложении разрешить регионам России варьировать тарифы на проезд в течение суток.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как заявили в департаменте, они рассматривали и анализировали много разных способов регулирования спроса на поездки в городском транспорте.

«Считаем, что динамические тарифы — это не главное средство привлечения пассажиров, при этом вводить такие тарифы никто не запрещает», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что гораздо эффективнее предоставить москвичам удобную систему тарифов и развитую маршрутную сеть, обеспечить качественный сервис и регулярное движение транспорта.

Ранее сообщалось, что в метро, автобусах и другом общественном транспорте могут появиться тарифы, согласно которым проезд будет дешевле днём и дороже в часы пик.