В Департаменте транспорта Москвы оценили идею новых тарифов на городской транспорт

Короткая ссылка
В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы прокомментировали информацию о предложении разрешить регионам России варьировать тарифы на проезд в течение суток.
В Департаменте транспорта Москвы оценили идею новых тарифов на городской транспорт
  • Reuters

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Как заявили в департаменте, они рассматривали и анализировали много разных способов регулирования спроса на поездки в городском транспорте.

«Считаем, что динамические тарифы — это не главное средство привлечения пассажиров, при этом вводить такие тарифы никто не запрещает», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что гораздо эффективнее предоставить москвичам удобную систему тарифов и развитую маршрутную сеть, обеспечить качественный сервис и регулярное движение транспорта.

Ранее сообщалось, что в метро, автобусах и другом общественном транспорте могут появиться тарифы, согласно которым проезд будет дешевле днём и дороже в часы пик.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить