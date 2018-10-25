В России могут появиться новые тарифы на городской транспорт

В России предложили разрешить регионам варьировать тарифы на проезд в течение суток, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минтранс.

Таким образом, в метро, автобусах и другом общественном транспорте могут появиться тарифы, согласно которым проезд будет дешевле днём и дороже в часы пик.

Инициативу направят в правительство в числе мер по развитию городского транспорта. Если предложение одобрят, то его реализацией займутся региональные и муниципальные власти.

В аппарате вице-премьера Максима Акимова пока не стали комментировать инициативу, так как ещё не ознакомились с ней.

Ранее сообщалось, что в России могут внедрить систему распознавания лиц в общественном транспорте.