В России могут появиться новые тарифы на городской транспорт

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В России предложили разрешить регионам варьировать тарифы на проезд в течение суток, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минтранс.
В России могут появиться новые тарифы на городской транспорт
  • РИА Новости

Таким образом, в метро, автобусах и другом общественном транспорте могут появиться тарифы, согласно которым проезд будет дешевле днём и дороже в часы пик.

Инициативу направят в правительство в числе мер по развитию городского транспорта. Если предложение одобрят, то его реализацией займутся региональные и муниципальные власти.

В аппарате вице-премьера Максима Акимова пока не стали комментировать инициативу, так как ещё не ознакомились с ней.

Ранее сообщалось, что в России могут внедрить систему распознавания лиц в общественном транспорте.

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