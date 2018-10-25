В России могут появиться новые тарифы на городской транспорт
- РИА Новости
Таким образом, в метро, автобусах и другом общественном транспорте могут появиться тарифы, согласно которым проезд будет дешевле днём и дороже в часы пик.
Инициативу направят в правительство в числе мер по развитию городского транспорта. Если предложение одобрят, то его реализацией займутся региональные и муниципальные власти.
В аппарате вице-премьера Максима Акимова пока не стали комментировать инициативу, так как ещё не ознакомились с ней.
Ранее сообщалось, что в России могут внедрить систему распознавания лиц в общественном транспорте.