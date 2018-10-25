Генсек ОБСЕ встретится в Москве с Лавровым в начале ноября

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Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер с 1 по 3 ноября нанесёт визит в Москву, где встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Генсек ОБСЕ встретится в Москве с Лавровым в начале ноября
  • РИА Новости

«Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер посетит Москву 1—3 ноября 2018 года. Он встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым 2 ноября», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Отмечается, что они обсудят способы укрепления сотрудничества между ОБСЕ и Россией.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал законопроект об исключительном использовании украинского языка, принятый Верховной радой.

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