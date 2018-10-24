В Москве рассказали о возможности присоединения дополнительных радиусов метро при строительстве БКЛ

Глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв заявил, что при возведении Большой кольцевой линии закладывается техническая возможность присоединения дополнительных радиусов метро. Об этом сообщает kp.ru.

«Например, (присоединение. — RT) Рублёво-Архангельской линии — на станции «Улица Народного Ополчения», Коммунарской линии — на станции «Улица Новаторов», перспективной линии в Бирюлёво и Щербинку — на «Кленовом бульваре», — сказал он.

По его словам, предусмотрены все необходимые решения для будущих возможных радиусов и станций. Технически есть возможность быстро присоединить их без нарушения движения на давно и только что построенных линиях.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве намерены удлинить БКЛ на 57 км до конца 2021 года.