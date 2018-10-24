В Москве рассказали о возможности присоединения дополнительных радиусов метро при строительстве БКЛ

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Глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарёв заявил, что при возведении Большой кольцевой линии закладывается техническая возможность присоединения дополнительных радиусов метро. Об этом сообщает kp.ru.
В Москве рассказали о возможности присоединения дополнительных радиусов метро при строительстве БКЛ

«Например, (присоединение. — RT) Рублёво-Архангельской линии — на станции «Улица Народного Ополчения», Коммунарской линии — на станции «Улица Новаторов», перспективной линии в Бирюлёво и Щербинку — на «Кленовом бульваре», — сказал он.

По его словам, предусмотрены все необходимые решения для будущих возможных радиусов и станций. Технически есть возможность быстро присоединить их без нарушения движения на давно и только что построенных линиях.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве намерены удлинить БКЛ на 57 км до конца 2021 года.

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