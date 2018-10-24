Экс-сотрудников банка «Единственный» задержали за растрату 900 млн рублей

Правоохранительные органы задержали трёх бывших сотрудников столичного банка «Единственный». Их подозревают в растрате 900 млн рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

По её словам, следствие считает, что задержанные в 2013—2015 годах в Москве организовали выдачу кредитов на сумму более 900 млн рублей компаниям, которые не вели никакой реальной хозяйственной деятельности.

«Задержаны трое бывших сотрудников ООО КБ «Единственный»: председатель правления Никита Шестаков, его первый заместитель Павел Сычёв, директор кредитного департамента Станислав Ялымов. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК России», — сказала она.

Отмечается, что им уже предъявили обвинение. Следователи намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что министру здравоохранения Камчатского края Татьяне Лемешко предъявлено обвинение в растрате 22 млн рублей.