В Туапсинском районе более 22 тысяч зданий оказались в зоне подтопления

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В Туапсинском районе Краснодарского края более 22 тыс. зданий, где проживают свыше 72 тыс. человек, оказались в зоне подтопления после проливных дождей.
В Туапсинском районе более 22 тысяч зданий оказались в зоне подтопления
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«Всего в зоне затопления 22,33 тыс. домовладений с населением 72,54 тыс. человек», — приводит РИА Новости слова представителя регионального главка МЧС.

Отмечается, что в зону подтопления также попали 46 социально значимых объектов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Также в МЧС сообщили, что около 120 человек, среди которых жители Туапсинского и Апшеронского районов Краснодарского края, эвакуированы в результате затопления.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Туапсе был введён режим чрезвычайной ситуации из-за серьёзных подтоплений.

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