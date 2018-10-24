В Туапсинском районе более 22 тысяч зданий оказались в зоне подтопления

В Туапсинском районе Краснодарского края более 22 тыс. зданий, где проживают свыше 72 тыс. человек, оказались в зоне подтопления после проливных дождей.

«Всего в зоне затопления 22,33 тыс. домовладений с населением 72,54 тыс. человек», — приводит РИА Новости слова представителя регионального главка МЧС.

Отмечается, что в зону подтопления также попали 46 социально значимых объектов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Также в МЧС сообщили, что около 120 человек, среди которых жители Туапсинского и Апшеронского районов Краснодарского края, эвакуированы в результате затопления.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Туапсе был введён режим чрезвычайной ситуации из-за серьёзных подтоплений.