В Туапсинском районе более 22 тысяч зданий оказались в зоне подтопления
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«Всего в зоне затопления 22,33 тыс. домовладений с населением 72,54 тыс. человек», — приводит РИА Новости слова представителя регионального главка МЧС.
Отмечается, что в зону подтопления также попали 46 социально значимых объектов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Также в МЧС сообщили, что около 120 человек, среди которых жители Туапсинского и Апшеронского районов Краснодарского края, эвакуированы в результате затопления.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Туапсе был введён режим чрезвычайной ситуации из-за серьёзных подтоплений.