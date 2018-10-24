Москалькова: более 90 тысяч россиян погибли в результате ЧП в 2018 году

Короткая ссылка
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время парламентских слушаний в Совфеде сообщила, что в результате чрезвычайных происшествий в 2018 году погибли более 90 тыс. россиян.
Москалькова: более 90 тысяч россиян погибли в результате ЧП в 2018 году
  • РИА Новости

«90 769 умерли от внешних причин только 2018 году, который ещё не закончился. Это люди, которые погибли в транспортных происшествиях, в результате пожаров, отравлений алкоголем, самоубийств и убийств», — приводит ТАСС слова Москальковой.

Она отметила, что это «население небольшого города», и призвала сенаторов обратить внимание на данную проблему. 

Ранее Москалькова заявила, что возрастной ценз на продажу оружия должен составлять не менее 25 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить