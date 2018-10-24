Москалькова: более 90 тысяч россиян погибли в результате ЧП в 2018 году

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время парламентских слушаний в Совфеде сообщила, что в результате чрезвычайных происшествий в 2018 году погибли более 90 тыс. россиян.

«90 769 умерли от внешних причин только 2018 году, который ещё не закончился. Это люди, которые погибли в транспортных происшествиях, в результате пожаров, отравлений алкоголем, самоубийств и убийств», — приводит ТАСС слова Москальковой.

Она отметила, что это «население небольшого города», и призвала сенаторов обратить внимание на данную проблему.

Ранее Москалькова заявила, что возрастной ценз на продажу оружия должен составлять не менее 25 лет.