Москалькова: более 90 тысяч россиян погибли в результате ЧП в 2018 году
- РИА Новости
«90 769 умерли от внешних причин только 2018 году, который ещё не закончился. Это люди, которые погибли в транспортных происшествиях, в результате пожаров, отравлений алкоголем, самоубийств и убийств», — приводит ТАСС слова Москальковой.
Она отметила, что это «население небольшого города», и призвала сенаторов обратить внимание на данную проблему.
Ранее Москалькова заявила, что возрастной ценз на продажу оружия должен составлять не менее 25 лет.