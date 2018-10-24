Совфед поддержит проект об ограничении иноучастия в новостных агрегаторах

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Совет Федерации поддержит законопроект об ограничении в России доли иностранного владения новостными агрегаторами, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
Совфед поддержит проект об ограничении иноучастия в новостных агрегаторах
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Она отметила, что закон «просто приводит в соответствие уже с действующим законодательством положение о новостных агрегаторах», передаёт ТАСС. 

«Не поддержать его невозможно, потому что есть нормы закона, которые требуют это исполнить. Этим законом это исполняется. Я думаю, что члены Совета Федерации, безусловно, поддержат», — добавила она.

Ранее в Государственную думу внесли проект закона, позволяющий блокировать новостные агрегаторы за неисполнение требований об ограничении 20%-ной доли иностранного участия.

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