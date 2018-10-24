Патрушев рассказал о росте террористической активности в Сибири

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В Сибирском федеральном округе растёт уровень террористической активности, а расположенные в этом округе объекты входят в поле зрения международных террористов, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Патрушев.

Об этом он рассказал, выступая в Новосибирске.

«Это обусловлено повышением уровня террористической активности в регионе, высокой вероятностью проникновения в сибирские регионы представителей международных террористических организаций, а также увеличение интенсивности трудовой миграции из стран Центральной Азии и Закавказья», — цитирует Патрушева РИА Новости.

Секретарь Совбеза отметил, что за девять месяцев в СФО возбуждено 56 уголовных дел по признакам преступлений террористической направленности.

Ранее в ФСБ заявили об активизации пропаганды ИГ* через социальные сети.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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