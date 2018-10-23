В Барнауле предъявили обвинение экс-директору детсада, где жестоко обращались с воспитанниками
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».
По версии следователей, в течение длительного времени две сотрудницы ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по воспитанию несовершеннолетних.
«Заведующей детского сада достоверно было известно о грубых нарушениях её подчинёнными действующего законодательства, а также о систематическом причинении физических и нравственных страданий воспитанникам. Однако никаких мер по устранению данных нарушений руководителем учреждения не предпринималось», — говорится на сайте СУ СК России по Алтайскому краю.
Потерпевшими в рамках уголовного дела признаны семь малолетних детей и их законные представители.
Обвиняемая задержана. Следствие готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее обвинение было предъявлено одной из воспитательниц. Расследование продолжается.
Также URA.RU сообщало, что на Урале возбуждено дело против издевавшейся над детьми воспитательницы детсада.