Бывшую воспитательницу в детском саду Барнаула обвинили в жестоком обращении с детьми
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«Воспитатель незаконно закрывала детей одних в комнате и применяла физическую силу в отношении воспитанников», — сообщили следователи.
Кроме этого, они передали информацию о том, что женщина в воспитательных целях и соблюдения режима дневного сна укрывала детей постельным бельём, а затем переносила с одной кровати на другую. По мнению следователей, это приносило физический вред здоровью детей.
Потерпевшими признаны трое. Суд заключил обвиняемую под стражу.
В отношении воспитательницы возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).
Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее на kp.ru сообщалось, что к делу о жестоком обращении с воспитанниками детского сада в Барнауле привлекли следственно-оперативную группу.