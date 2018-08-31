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Бывшую воспитательницу в детском саду Барнаула обвинили в жестоком обращении с детьми

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Бывшую воспитательницу детского сада в Барнауле подозревают в избиении своих подопечных. Об этом сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
Бывшую воспитательницу в детском саду Барнаула обвинили в жестоком обращении с детьми
  • ©pixabay.com

«Воспитатель незаконно закрывала детей одних в комнате и применяла физическую силу в отношении воспитанников», — сообщили следователи.

Кроме этого, они передали информацию о том, что женщина в воспитательных целях и соблюдения режима дневного сна укрывала детей постельным бельём, а затем переносила с одной кровати на другую. По мнению следователей, это приносило физический вред здоровью детей.

Потерпевшими признаны трое. Суд заключил обвиняемую под стражу.

В отношении воспитательницы возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (совершены в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее на kp.ru сообщалось, что к делу о жестоком обращении с воспитанниками детского сада в Барнауле привлекли следственно-оперативную группу.

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