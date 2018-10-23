В Кирове создают транспортную стратегию развития города на ближайшие 30 лет

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Для Кирова разрабатывают транспортную стратегию развития на 30 лет, сообщает progorod43.ru. Об этом заявил гендиректор Института развития транспортных систем Виталий Павлов в рамках урбанфорума.
В Кирове создают транспортную стратегию развития города на ближайшие 30 лет
  • © фото администрации города

«В первую очередь мы учитываем мнения жителей и их спрос на общественный транспорт, анализируем качество дорог, пешеходных зон, статистику ДТП», — сказал он.

По его словам, нужно обустраивать современные светофоры, устанавливать сдерживающие устройства перед пешеходными переходами.

Как отметил Павлов, наибольшего успеха можно добиться при создании интеллектуальной транспортной системы, которая позволит контролировать автомобильные потоки, давать оперативную информацию для водителей.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве намерены удлинить Большую кольцевую линию метро на 57 км до конца 2021 года.

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