В Москве состоялось открытие выставки «Интерполитех-2018»

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В Москве состоялось открытие выставки средств обеспечения безопасности государств «Интерполитех-2018», сообщает kp.ru.
В Москве состоялось открытие выставки «Интерполитех-2018»
  • ©interpolitex.ru

Церемонию открытия посетил глава МВД России Владимир Колокольцев.

«За минувшие годы «Интерполитех» зарекомендовал себя как значимый и авторитетный форум, позволяющий ознакомиться с результатами интеграции науки и промышленности», — отметил министр.

По его словам, на выставке представлен широкий спектр новейших образцов вооружения и специальной продукции полицейского и военного назначения.

Заявки на участие подали 46 иностранных производителей, в том числе из Белоруссии, Германии, Канады, США, Японии.

Выставка проходит на ВДНХ с 23 по 26 октября.

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