Депутат Госдумы рассказал о предложении сделать понедельник после Пасхи выходным днём
- РИА Новости
Документ был внесён в нижнюю палату парламента полтора года назад, теперь он официально вошёл в повестку обсуждаемых депутатами вопросов.
«Подобный выходной установлен во многих странах мира, где большинство населения — христиане», — заявил Нилов.
В качестве примера он привёл Молдавию, Германию, Австралию.
«В этих странах воскресенье, на которое выпадает Пасха, выходной с переносом на понедельник», — уточнил парламентарий.
Парламентарий также отметил, что в российском законодательстве есть подобная практика — 7 января, Рождество Христово.
Ранее Роструд напомнил о трёхдневных выходных в России в начале ноября.