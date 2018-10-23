Депутат Госдумы рассказал о предложении сделать понедельник после Пасхи выходным днём

Депутат Госдумы Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с kp.ru свой законопроект, предлагающий сделать понедельник после Пасхи выходным днём.

Документ был внесён в нижнюю палату парламента полтора года назад, теперь он официально вошёл в повестку обсуждаемых депутатами вопросов.

«Подобный выходной установлен во многих странах мира, где большинство населения — христиане», — заявил Нилов.

В качестве примера он привёл Молдавию, Германию, Австралию.

«В этих странах воскресенье, на которое выпадает Пасха, выходной с переносом на понедельник», — уточнил парламентарий.

Парламентарий также отметил, что в российском законодательстве есть подобная практика — 7 января, Рождество Христово.

Ранее Роструд напомнил о трёхдневных выходных в России в начале ноября.