СК возбудил дело по факту пожара на заводе во Владикавказе

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе и гибели сотрудника МЧС при его тушении.
СК возбудил дело по факту пожара на заводе во Владикавказе
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по факту пожара в помещении элетролитного цеха открытого акционерного общества «Электроцинк» и гибели сотрудника МЧС России по РСО-Алания при тушении пожара (ч. 2 ст. 217 УК России — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту пожара на заводе во Владикавказе.

Как отмечалось, работу завода, производящего продукцию цветной металлургии, приостановят на два месяца.

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