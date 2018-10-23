Эксперт прокомментировал работу психологов в Керчи

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Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс в беседе с НСН прокомментировал работу психологов в Керчи.
Эксперт прокомментировал работу психологов в Керчи
  • Reuters

«Правильно, что восстановили занятия. Деятельность чаще всего помогает отвлечься. Ребята зайдут и в тот корпус со временем, пройдут через внутреннее сопротивление. Это как раз поможет не так глубоко погрузиться в эти переживания», — заявил эксперт.

По его словам, работа психологов необходима и нужно говорить, что сожаление и страх — нормальная реакция, но если эти чувства испытываются постоянно, то следует обратиться к специалисту.

«Желательно ближайшие месяц-два держать руку на пульсе. Нужно постоянно напоминать этим ребятам, что обращаться за помощью — это нормально», — сказал Хорс.

Ранее директор международного детского центра «Артек» Алексей Каспржак в беседе с ФАН заявил о готовности принять детей из пострадавших в Керчи семей.

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