Стеклянный мост с подсветкой построят между районами Ховрино и Западное Дегунино в Москве
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Конструкция пройдёт над путями Октябрьской железной дороги в непосредственной близости от железнодорожной станции Ховрино и одноимённой станции метро.
Общая протяжённость объекта составит почти 200 метров, высота — более семи метров.
Строительство должно начаться в 2019 году, передаёт Newinform. Проект утвердили в Москомархитектуре.
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