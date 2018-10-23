Стеклянный мост с подсветкой построят между районами Ховрино и Западное Дегунино в Москве

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Стеклянный мост с подсветкой планируют построить между районами Ховрино и Западное Дегунино в Москве, сообщается на портале мэра и правительства.
Стеклянный мост с подсветкой построят между районами Ховрино и Западное Дегунино в Москве
  • ©mos.ru

Конструкция пройдёт над путями Октябрьской железной дороги в непосредственной близости от железнодорожной станции Ховрино и одноимённой станции метро.

Общая протяжённость объекта составит почти 200 метров, высота — более семи метров.

Строительство должно начаться в 2019 году, передаёт Newinform. Проект утвердили в Москомархитектуре.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве рассказали о ходе строительства электродепо «Руднёво».

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