Стеклянный мост с подсветкой построят между районами Ховрино и Западное Дегунино в Москве

Стеклянный мост с подсветкой планируют построить между районами Ховрино и Западное Дегунино в Москве, сообщается на портале мэра и правительства.

©mos.ru

Конструкция пройдёт над путями Октябрьской железной дороги в непосредственной близости от железнодорожной станции Ховрино и одноимённой станции метро. Общая протяжённость объекта составит почти 200 метров, высота — более семи метров. Строительство должно начаться в 2019 году, передаёт Newinform. Проект утвердили в Москомархитектуре. Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве рассказали о ходе строительства электродепо «Руднёво».