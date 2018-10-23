Депутат гордумы Иркутска обвиняется в убийстве двух человек

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Депутату городской думы Иркутска предъявлено обвинение в убийстве двух мужчин, которое было совершено в 1997 году в Чите.
Депутат гордумы Иркутска обвиняется в убийстве двух человек
  • РИА Новости

По информации СК, двое мужчин бесследно исчезли в 1997 году.

«По данным следствия, пропавшие мужчины являлись членами одной из преступных группировок и были убиты в 1997 году. В ходе совместной работы с сотрудниками УМВД России по Забайкальскому краю были получены доказательства причастности к этому преступлению одного из депутатов думы города Иркутска», — говорится в сообщении пресс-службы управления СК по Забайкальскому краю.

Имя депутата не раскрывается.

Отмечается, что он задержан и доставлен в Читу.

Депутату предъявлено обвинение, он заключён под стражу.

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