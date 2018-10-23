Комитет Госдумы одобрил проект поправок о вовлечении детей в несогласованные акции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании поддержал проект поправок об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что кабмин уже направил положительное заключение на проект закона.

Один из авторов инициативы Евгений Ревенко также отметил, что к проекту уже присоединились почти 70 депутатов.

Как указывает агентство, предлагаемые поправки в КоАП вводят штрафные санкции и обязательные работы для тех лиц, которые привлекают несовершеннолетних к участию в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

Уточняется, что рассмотрение дел о таких административных правонарушениях будет отнесено к исключительной компетенции судей. Протоколы будут составляться полицейскими.

В мае сообщалось, что в Госдуму внесён проект об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.



