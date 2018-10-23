Госдума одобрила законопроект о ежегодном повышении МРОТ

Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект о ежегодном повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума, который подразумевает рост минимальной оплаты труда в России на 117 рублей.

Об этом информирует РИА Новости.

«Повышение МРОТ в 2019 году составит 117 рублей (рост на 1,048%) по отношению к установленному с 1 мая 2018 года (11 тыс. 163 рубля в месяц)», — говорится в финансово-экономическом обосновании законопроекта.

Как отмечается, с учётом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате минимальный уровень оплаты труда вырастет дифференцированно от 117 рублей в центральных и южных районах до 351 рубля в Чукотском автономном округе, где существуют наибольшие значения указанных коэффициентов и надбавок.

Ранее правительство одобрило проект об изменении МРОТ.